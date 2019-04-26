40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وسط إجراءات مشددة



أدى أكثر من أربعين ألف مواطن من القدس وأراضي الـ48، صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، على الرغم من إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المشددة في المدينة المقدسة.

وأدى آلاف المصلين الصلاة في مصلى ومبنى باب الرحمة ومحيطه من الجهة الشرقية، فيما أدى المبعدون عن الأقصى الصلاة على البوابات الرئيسية "الخارجية".

وكانت سلطات الاحتلال فرضت منذ ساعات الصباح الأولى اجراءات مشددة على بوابات البلدة القديمة، وشوارعها وطرقها، خاصة شارع الواد الممتد من باب العامود المُفضي إلى بوابات المسجد الأقصى وحارات وأسواق القدس القديمة، وأغلق الشارع الرئيسي أمام المواطنين، واضطر المُصلون إلى سلوك طرق بعيدة نسبيا للوصول إلى المسجد المبارك.

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