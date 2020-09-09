وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش قرار دولة الإمارات السيادي بالإعلان عن معاهدة سلام مع إسرائيل يتضمن موافقة إسرائيلية على وقف ضم الأراضي الفلسطينية الأمر الذي يشكل خطوة مهمة في اتجاه السلام

