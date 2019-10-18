أردوغان يجتمع مع وزير خارجية قطر في اسطنبول
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أردوغان يجتمع مع وزير خارجية قطر في اسطنبول

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العرب اليوم - أردوغان يجتمع مع وزير خارجية قطر في اسطنبول

الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
أنقرة -العرب اليوم

استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، في مدينة اسطنبول.

وأشارت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية إلى أن اللقاء بدأ في قصر "هوبر"، بعيدا عن وسائل الإعلام.

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أردوغان يجتمع مع وزير خارجية قطر في اسطنبول أردوغان يجتمع مع وزير خارجية قطر في اسطنبول



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