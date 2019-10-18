أردوغان يجتمع مع وزير خارجية قطر في اسطنبول

استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، في مدينة اسطنبول.

وأشارت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية إلى أن اللقاء بدأ في قصر "هوبر"، بعيدا عن وسائل الإعلام.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

أردوغان يهدد بالتحرك في حال أقدمت دمشق على "تصرف خاطئ"