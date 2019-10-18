هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الجمعة، بالتحرك في حال أقدمت دمشق على "تصرف خاطئ".

تم تطهير ما بين "تل أبيض" و"رأس العين" (من الإرهابيين) والأمر لم ينته بعد

التنظيمات الإرهابية لم تخرج (من المنطقة الآمنة شمال سوريا) لغاية الآن ، ولذلك حددنا مهلة 120 ساعة

أعتقد إننا سنقوم بمزيد من الأعمال مع القوات الأمريكية هنا (شمال سوريا) بعد خروج الإرهابيين منها

لو أننا صمتنا ولم نتدخل ضدهم (التنظيم الإرهابي) لذهبوا لأبعد مما كانوا عليه

نحن لم نقل أننا نخوضا حربا مع التنظيم الإرهابي، بل قلنا إننا نكافحه، لأن مصطلح الحرب ليس رخيصا لهذه الدرجة، فالحرب تكون بين دول

عندما لم نلمس الرد الإيجابي الذي كنا ننتظره من المجتمع الدولي أيضا اقتلعنا شوكنا بأيدينا

ليس بوسعنا الانشغال بالتنظيمات الإرهابية إلى مالا نهاية، وعلى النظام السوري أن يكافح هذه المنظمات الإرهابية أيضا

لا أرى من الصواب توصيف نتيجة مباحثات أمس، بالنصر أو الهزيمة، ولا سيما اعتبار ذلك نصرا بين دول خاطئ للغاية، فأن أرى أنه نصر على الإرهاب

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