مقتل 4 وإصابة 12 إثر حادث تصادم في أكتوبر بمصر

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرين، في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وفنطاس مياه، بالطريق الصحراوي الغربي بمدينة 6 أكتوبر.

وذكرت التحريات والتحقيقات أنه عقب تلقى البلاغ، انتقلت قوة أمنية من مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، والمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر، والرائد أحمد راغب معاون المباحث، إلى مكان الواقعة.

وتبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل قادمة من الفيوم تقل 17 عاملا متوجهين للعمل بأكتوبر، اصطدمت بفنطاس مياه خاص بالمحاجر، ما أدى لتهشم السيارتين، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتلقى المصابين العلاج وخرج غالبيتهم من المستشفى.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.