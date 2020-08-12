انفجار لغم على الحدود اللبنانية السورية في منطقة وادي خالد
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انفجار لغم على الحدود اللبنانية السورية في منطقة وادي خالد

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العرب اليوم - انفجار لغم على الحدود اللبنانية السورية في منطقة وادي خالد

انفجار لغم على الحدود اللبنانية السورية - صورة أرشيفية
بيروت - العرب اليوم

انفجار لغم على الحدود اللبنانية السورية في منطقة وادي خالد نتج عنه اصابة شاب جرى نقله إلى مستشفى سيدة السلام في القبيات

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انفجار لغم على الحدود اللبنانية السورية في منطقة وادي خالد انفجار لغم على الحدود اللبنانية السورية في منطقة وادي خالد



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