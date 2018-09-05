غريفيث يطلب مهلة 3 أيام للمشاورات

أعلن غريفيث أنه طلب مهلة 3 أيام للمشاورات، متمنيًا ألا تمتد إلى 3 شهور.

وأضاف غريفيث: "سنبدأ المشاورات مع وفد الحكومة اليمنية، ولن نهدر الوقت وإطلاق سراح السجناء من بين أهم إجراءات بناء الثقة".