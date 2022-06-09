السيسي يلغي قراراً أصدره حسني مبارك عام 2010

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بإلغاء القرار رقم 211 لسنة 2010، الذي أصدره الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وتضمن القرار الذي أصدره السيسي أن يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 2010، حيث يتعلق القرار الجمهوري بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة العلمين ونشر القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.