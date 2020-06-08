بريطانيا تبدأ تطبيق الحجر الصحي على القادمين إليها

بدأت بريطانيا اليوم بتطبيق الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا للقادمين إليها من الخارج، وذلك في سياق التدابير الحكومية البريطانية الهادفة لمكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا.

وألزمت الحكومة البريطانية القادمين إليها عن طريق الطائرات أو القطارات أو السفن، بتقديم العنوان الذي سيمكث فيه طيلة مدة الحجر الصحي، مبينة أن المخالفين سيواجهون عقوبات قد تصل إلى دفع غرامة قدرها ألف جنيهاً إسترلينياً، مع استثناء العاملين في بعض المجالات، مثل الرعاية الصحية، من تلك الإجراءات.

وأفادت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل بأن تلك الإجراءات الجديدة تهدف إلى منع موجة تفشّ جديدة للوباء، علماً بعدما سجّلت حوالي 285 ألف إصابة بفيروس كورونا، في حين تجاوز عدد الوَفيَات جراءها حتى الآن 40 ألف شخصٍ.