منى فاروق تتعرض لأزمة صحية شديدة وتنقل للمستشفى
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منى فاروق تتعرض لأزمة صحية شديدة وتنقل للمستشفى

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العرب اليوم - منى فاروق تتعرض لأزمة صحية شديدة وتنقل للمستشفى

الفنانة المصرية الشابة منى فاروق
القاهره ـ العرب اليوم

تعرضت الفنانة المصرية الشابة منى فاروق لأزمة صحية شديدة نقلت على إثرها إلى المستشفى.الفنانة الشابة نشرت صورة لها على سرير المرض بالمستشفى، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: “قل لن يصيبنا الا ماكتب الله لنا”.وأضافت: “قدر الله وماشاء فعل #الحمدالله.. ادعولي بالشفاء.. الله يشفيني ويعفو عني و يبعد عني كل مكروه ويكفيكم شر المرض”، إلا أنها لم تكشف طبيعة مرضها.وكانت منى فاروق قد شاركت متابعيها مؤخرا، عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، بفيديو له برفقة المنتج محمد السبكي خلال تواجدهما

في دبي.الفيديو ظهر فيه برفقتها رجل الأعمال أحمد أيوب، واكتفت منى بالتعليق عليه قائلة: “منور دبي يا سبكي”، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول عودتها بعمل جديد من إنتاج السبكي.يذكر أن منى فاروق كانت قد أثارت العديد من الانتقادات مؤخرا بسبب نشر صور لها برفقة شاب عبر صفحتها وكشفت من خلالها عن استعدادها لعمل جديد لم تكشف عن تفاصيله.جمهور منى، لم ينس لها القضية التي تورطت فيها مؤخراً بعد نشر فيديوهات مخلة لها برفقة أحد المخرجين، والتي كشفت بعد القبض عليها أنها زوجته، وتم سجنها لفترة وأفرج عنها لعدم إثبات تورطها في نشر الفيديوهات.

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منى فاروق تتعرض لأزمة صحية شديدة وتنقل للمستشفى منى فاروق تتعرض لأزمة صحية شديدة وتنقل للمستشفى



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