واشنطن تبدي استعدادها للرد على أي اعتداء إيراني في المستقبل
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واشنطن تبدي استعدادها للرد على أي اعتداء إيراني في المستقبل

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العرب اليوم - واشنطن تبدي استعدادها للرد على أي اعتداء إيراني في المستقبل

وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر
واشنطن ـ العرب اليوم

قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة مستعدة للرد على أي اعتداء إيراني في المستقبل.

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واشنطن تبدي استعدادها للرد على أي اعتداء إيراني في المستقبل واشنطن تبدي استعدادها للرد على أي اعتداء إيراني في المستقبل



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