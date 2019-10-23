روسيا تعلن استعدادها للتوسط في أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا
آخر تحديث GMT16:39:10
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

روسيا تعلن استعدادها للتوسط في أزمة "سد النهضة" بين مصر وإثيوبيا

العرب اليوم -

العرب اليوم - روسيا تعلن استعدادها للتوسط في أزمة "سد النهضة" بين مصر وإثيوبيا

روسيا تعلن استعدادها للتوسط في سد النهضة
موسكو - العرب اليوم

أعلن مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، أن روسيا مستعدة للتوسط بين إثيوبيا ومصر حول مسألة بناء سد النهضة على نهر النيل.

وقال بوغدانوف للصحفيين على هامش قمة "روسيا-إفريقيا" في سوتشي: "إذا طلبوا منا، فنحن على استعداد دائما. لدينا علاقات ممتازة مع أديس أبابا والقاهرة. وبالطبع ناقشنا هذا الموضوع أكثر من مرة. إذا كانت وساطتنا مطلوبة فنحن دائما على استعداد".

وتقوم إثيوبيا منذ عام 2012 بتنفيذ مشروع واسع النطاق يطلق عليه "سد النهضة الكبير" على نهر النيل الأزرق، الذي سيؤدي تشييده وفقا للخبراء إلى نقص المياه في السودان ومصر اللتين يقطعهما مجرى النهر.

 

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

روسيا تعلن استعدادها للتوسط في أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا روسيا تعلن استعدادها للتوسط في أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا



أخبار ذات صلة

GMT 16:28 2019 الأربعاء ,23 تشرين الأول / أكتوبر

ترامب يقول إن الإدارة الأميركية السابقة فوتت فرصة رحيل الأسد
العرب اليوم - ترامب يقول إن الإدارة الأميركية السابقة فوتت فرصة رحيل الأسد

GMT 16:20 2019 الأربعاء ,23 تشرين الأول / أكتوبر

وزارة الخزانة الأميركية ترفع العقوبات عن وزراء الداخلية والدفاع والطاقة في تركيا
العرب اليوم - وزارة الخزانة الأميركية ترفع العقوبات عن وزراء الداخلية والدفاع والطاقة في تركيا

GMT 16:07 2019 الأربعاء ,23 تشرين الأول / أكتوبر

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يؤكد على سورية وتركيا العمل لضمان عدم سيطرة تنظيم داعش على الأراضي مجددا
العرب اليوم - الرئيس الأميركي دونالد ترامب يؤكد على سورية وتركيا العمل لضمان عدم سيطرة تنظيم داعش على الأراضي مجددا

GMT 15:46 2019 الأربعاء ,23 تشرين الأول / أكتوبر

إصابات بحادثة طعن في مدينة مانشستر في بريطانيا
العرب اليوم - إصابات بحادثة طعن في مدينة مانشستر في بريطانيا

GMT 15:10 2019 الأربعاء ,23 تشرين الأول / أكتوبر

المبعوث الأميركي إلى سورية يؤكد أن أكثر من 100 عنصر من تنظيم داعش فروا من سجونهم في الشمال السوري
العرب اليوم - المبعوث الأميركي إلى سورية يؤكد أن أكثر من 100 عنصر من تنظيم داعش فروا من سجونهم في الشمال السوري

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

اقتصر على حوالي 150 من أفراد العائلة والأصدقاء

سيينا ميلر تخطف الأنظار في حفل زفاف جنيفير لورانس

واشنطن - رولا عبسى

في أي حفل زفاف تتوجّه الأنظار إلى العروس بفستانها الأبيض، لكن عندما تكون النجمة سيينا ميلر Sienna Miller من المدعوين وتطلّ بالأحمر فهي بالتأكيد ستسرق بعض الأنظار منها. ففي حفل زفاف الممثلة جنيفير لورانس Jennifer Lawrence  وكوك ماروني Cooke Maroney الذي اقتصر على حوالى 150 من افراد العائلة والأصدقاء واقيم في رود ايلاند، تألّقت سيينا ميلر بين الحضور بفستان ماكسي طويل بأسلوب بوهيمي باللون الأحمر من تصميم Johanna Ortiz. إطلالة ميلر تميّزت بقصة الأكتاف off-the-shoulder مع الأكمام المنفوخة. وأكملت سيينا الاطلالة بتسريحة الشعر المرفوع وزيّنته بأكسسوار شعر ذهبيّ ناسب لون شعرها، وتابعت باللون الذهبي بإختيارها حذاء مفتوحاً من هذا اللون. ومن بين الحضور أيضاً الممثلة إيما ستون Emma Stone التي تألقت بفستان ميدي مخمليّ باللون الفضي ومعه سترة طويلة من القماش واللون نفسه. ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:03 2019 الأربعاء ,23 تشرين الأول / أكتوبر

صيحات أساسية من منصّة "فندي" لخزانتك لموسم ربيع وصيف 2020
العرب اليوم - صيحات أساسية من منصّة "فندي" لخزانتك لموسم ربيع وصيف 2020

GMT 01:49 2019 الأربعاء ,23 تشرين الأول / أكتوبر

إنجلترا الثانية عالميًا كأفضل وجهة سياحية لعام 2020
العرب اليوم - إنجلترا الثانية عالميًا كأفضل وجهة سياحية لعام 2020

GMT 04:54 2019 الأربعاء ,23 تشرين الأول / أكتوبر

غرف نوم بنات في نصائح ديكور مُفصَّلة
العرب اليوم - غرف نوم بنات في نصائح ديكور مُفصَّلة

GMT 04:34 2019 الأربعاء ,23 تشرين الأول / أكتوبر

اليابان تُنصب إمبراطورها الجديد ناروهيتو بلباس تقليدي ومراسم استثنائية وتاريخية
العرب اليوم - اليابان تُنصب إمبراطورها الجديد ناروهيتو بلباس تقليدي ومراسم استثنائية وتاريخية

GMT 02:28 2019 الأربعاء ,23 تشرين الأول / أكتوبر

برلمانيون أمريكيون يطالبون "تويتر" بحجب حسابات على صلة بـ "حماس" و"حزب الله"
العرب اليوم - برلمانيون أمريكيون يطالبون "تويتر" بحجب حسابات على صلة بـ "حماس" و"حزب الله"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 15:16 2019 الثلاثاء ,02 إبريل / نيسان

عليك تحاشي جميع المواقف التي تثير غضبك وتبقيك متوترًا
العرب اليوم - عليك تحاشي جميع المواقف التي تثير غضبك وتبقيك متوترًا

GMT 00:21 2017 السبت ,22 إبريل / نيسان

العاهرات في شوارع بيروت "الطلبات كثيرة والجميع جاهز"
العرب اليوم - العاهرات في شوارع بيروت "الطلبات كثيرة والجميع جاهز"

GMT 01:00 2018 الإثنين ,14 أيار / مايو

ندى بسيوني تُؤكّد أنّ مسلسل "مليكة" له طعم خاص في رمضان
العرب اليوم - ندى بسيوني تُؤكّد أنّ مسلسل "مليكة" له طعم خاص في رمضان

GMT 10:52 2014 الإثنين ,27 تشرين الأول / أكتوبر

صوفيا لورين تنشُر مذكراتها العاطفيّة مع كاري غرانت
العرب اليوم - صوفيا لورين تنشُر مذكراتها العاطفيّة مع كاري غرانت

GMT 20:52 2017 الأحد ,08 تشرين الأول / أكتوبر

"الإسكندرية السينمائي" يحتفي بمئوية ميلاد الفارس أحمد مظهر
العرب اليوم - "الإسكندرية السينمائي" يحتفي بمئوية ميلاد الفارس أحمد مظهر

GMT 04:43 2018 السبت ,21 إبريل / نيسان

حل لغز عمره 350 عامًا بشأن مقتل طائر الدودو المنقرض
العرب اليوم - حل لغز عمره 350 عامًا بشأن مقتل طائر الدودو المنقرض

GMT 01:22 2015 الأربعاء ,28 تشرين الأول / أكتوبر

محمد فؤاد المهندس يؤكد وفاة والده متأثرًا باحتراق جميع مقتنياته
العرب اليوم - محمد فؤاد المهندس يؤكد وفاة والده متأثرًا باحتراق جميع مقتنياته

GMT 08:01 2016 الخميس ,28 كانون الثاني / يناير

"تغدوين" قبلة مغربية للباحثين عن الرفاهية ومغامرة ساحرة بين أحضان الطبيعة الخلابة
العرب اليوم - "تغدوين" قبلة مغربية للباحثين عن الرفاهية ومغامرة ساحرة بين أحضان الطبيعة الخلابة

GMT 14:18 2014 الإثنين ,30 حزيران / يونيو

"الحايك" و"العجار" يمثّلان الزي التقليدي للنساء الجزائريات
العرب اليوم - "الحايك" و"العجار" يمثّلان الزي التقليدي للنساء الجزائريات

GMT 22:03 2019 الثلاثاء ,19 شباط / فبراير

طريقة عمل بان كيك بالفراولة
العرب اليوم - طريقة عمل بان كيك بالفراولة

GMT 19:35 2018 الخميس ,11 تشرين الأول / أكتوبر

الفنان أحمد الفيشاوي يكشف عن الاسم الحقيقي لزوجته
العرب اليوم - الفنان أحمد الفيشاوي يكشف عن الاسم الحقيقي لزوجته

GMT 06:59 2018 الأحد ,10 حزيران / يونيو

منتجع "الخيام الفاخرة" في الشارقة لعشاق المغامرات
العرب اليوم - منتجع "الخيام الفاخرة" في الشارقة لعشاق المغامرات

GMT 13:38 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايو

ملكة جمال المغرب العربي تكشف عن خطواتها تجاه فن التمثيل وتديم البرامج
العرب اليوم - ملكة جمال المغرب العربي تكشف عن خطواتها تجاه فن التمثيل وتديم البرامج

GMT 16:07 2018 السبت ,14 إبريل / نيسان

أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت
العرب اليوم - أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت

GMT 05:03 2018 الأحد ,11 آذار/ مارس

سهير رمزي تثير الجدل من جديد بعد تخليها عن الحجاب
العرب اليوم - سهير رمزي تثير الجدل من جديد بعد تخليها عن الحجاب

GMT 02:55 2018 الأحد ,04 آذار/ مارس

يلدريم يؤكّد أن تركيا مصدّرة للصناعات الدفاعية
العرب اليوم - يلدريم يؤكّد أن تركيا مصدّرة للصناعات الدفاعية

GMT 03:12 2018 الخميس ,11 كانون الثاني / يناير

إثيوبيا تحظر تبني الأطفال بعد وفاة فتاة على يد زوجين أميركيين
العرب اليوم - إثيوبيا تحظر تبني الأطفال بعد وفاة فتاة على يد زوجين أميركيين

GMT 18:27 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبر

عرض فيلم "ليلة شتاء دافئة" للمرة الأولى على قناة الشاشة
العرب اليوم - عرض فيلم "ليلة شتاء دافئة" للمرة الأولى على قناة الشاشة

GMT 10:08 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبر

وكيل ميتسوبيشي في السعودية يطرح أتراج سيدان الصغيرة
العرب اليوم - وكيل ميتسوبيشي في السعودية يطرح أتراج سيدان الصغيرة

GMT 00:11 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبر

إدارة ترامب تعلن قتل الطيور المهاجرة ليس جريمة
العرب اليوم - إدارة ترامب تعلن قتل الطيور المهاجرة ليس جريمة

GMT 08:57 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبر

وزير العدل السعودي يوافق على افتتاح أقسام نسائية في محاكم التنفيذ
العرب اليوم - وزير العدل السعودي يوافق على افتتاح أقسام نسائية في محاكم التنفيذ

GMT 01:05 2017 الأحد ,03 كانون الأول / ديسمبر

نصائح لتحويل ديكورات المنزل لتشبه حفلة الكوكتيل
العرب اليوم - نصائح لتحويل ديكورات المنزل لتشبه حفلة الكوكتيل
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab