الدفاعات الروسية تسقط طائرة مسيرة أوكرانية في سيفاستوبول

الدفاعات الروسية أسقطت طائرة مُسيرة أوكرانية، بحسب ما نشره حاكم "سيفاستبول"، إحدى مدن شبه جزيرة القرم على "تليجرام". وتعرض أسطول البحر الأسود الروسي المتمركز في "سيفاستبول" إلى عدة هجمات بالطائرات المسيرة خلال الأشهر الماضية.

وبحسب وكالة "تاس" الروسية، فإنه تم الإبلاغ عن المحاولة السابقة لهجوم القوات الأوكرانية ضد "سيفاستوبول" باستخدام الطائرات بدون طيار في 7 يناير الجاري، عندما أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليمات للقوات الروسية بإدخال نظام وقف إطلاق النار على طول خط التماس بأكمله في منطقة العملية العسكرية الخاصة.