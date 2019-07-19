إطلاق نار من غزة على موقع قناصة تابع للجيش الإسرائيلي بالقرب من السياج الأمني في منطقة اللواء الشمالي، لم يبلغ عن وقوع إصابات
آخر تحديث GMT22:43:45
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

إطلاق نار من غزة على موقع قناصة تابع للجيش الإسرائيلي بالقرب من السياج الأمني في منطقة اللواء الشمالي، لم يبلغ عن وقوع إصابات.

العرب اليوم -

العرب اليوم - إطلاق نار من غزة على موقع قناصة تابع للجيش الإسرائيلي بالقرب من السياج الأمني في منطقة اللواء الشمالي، لم يبلغ عن وقوع إصابات.

إطلاق نار من غزة على موقع قناصة تابع للجيش الإسرائيلي
غزة - العرب اليوم

إطلاق نار من غزة على موقع قناصة تابع للجيش الإسرائيلي بالقرب من السياج الأمني في منطقة اللواء الشمالي، لم يبلغ عن وقوع إصابات.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

إطلاق نار من غزة على موقع قناصة تابع للجيش الإسرائيلي بالقرب من السياج الأمني في منطقة اللواء الشمالي، لم يبلغ عن وقوع إصابات إطلاق نار من غزة على موقع قناصة تابع للجيش الإسرائيلي بالقرب من السياج الأمني في منطقة اللواء الشمالي، لم يبلغ عن وقوع إصابات



أخبار ذات صلة

GMT 18:26 2019 الجمعة ,19 تموز / يوليو

اجتماع عاجل للحكومة البريطانية بشأن احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية
العرب اليوم - اجتماع عاجل للحكومة البريطانية بشأن احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية

GMT 18:12 2019 الجمعة ,19 تموز / يوليو

الحرس الثوري الإيراني يعلن مصادرة ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز
العرب اليوم - الحرس الثوري الإيراني يعلن مصادرة ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

GMT 16:47 2019 الجمعة ,19 تموز / يوليو

ترامب: واثقون من إسقاطنا الطائرة الإيرانية المسيرة أمس
العرب اليوم - ترامب: واثقون من إسقاطنا الطائرة الإيرانية المسيرة أمس

GMT 16:45 2019 الجمعة ,19 تموز / يوليو

الرئيس الأميركي دونالد ترامب: واشنطن على استعداد للرد على أي استفزازات إيرانية أخرى
العرب اليوم - الرئيس الأميركي دونالد ترامب: واشنطن على استعداد للرد على أي استفزازات إيرانية أخرى

GMT 15:29 2019 الجمعة ,19 تموز / يوليو

حدث امني شمال قطاع غزة سنوافيكم بالتفاصيل فور ورودها
العرب اليوم - حدث امني شمال قطاع غزة سنوافيكم بالتفاصيل فور ورودها

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

اختارت أجدد التصاميم العصرية بألوان كلاسيكية وملونة

أجمل فساتين بريانكا شوبرا هذا العام لمناسبة عيد ميلادها

واشنطن - العرب اليوم

تظهر الجميلة  بريانكا شوبرا Priyanka Chopra عام بعد عام بأجمل صيحات الفساتين الفاخرة والكاجوال، خصوصًا مع اختيار الموديلات المواكبة لأجمل صيحات الموضة؛ فلا بد من مواكبة أجدد التصاميم العصرية التي تبرز بألوان كلاسيكية وملونة. وسنطلعك اليوم لمناسبة عيد ميلاد الجميلة بريانكا شوبرا Priyanka Chopra، على أجمل فساتين السهرة والصيحات الساحرة التي اختارتها هذا العام. فساتين سهرة ملونة تزداد اختيارات الجميلة بريانكا شوبرا Priyanka Chopra للفساتين الكاجوال والملونة خصوصًا تلك التي تأتي ضيقة؛ وهذا ما شاهدناه من خلال تنوعها في اختيار فساتين سهرة قصيرة مثل التصميم المرجاني الذي تألقت به بأسلوب الكاب من دارAlex Perry . واللافت أن بريانكا شوبرا Priyanka Chopra أكثرت هذا العام من اختيار الفساتين الجريئة التي تأتي صيفية ومطبّعة بالورود على خطى دار‏ ‏Prabal Gurung. كم...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:14 2019 الجمعة ,19 تموز / يوليو

حنين عارضة الأزياء كيت موس إلى الماضي يُعيد "أحذاية البالية" إلى الصدارة في عالم الموضة
العرب اليوم - حنين عارضة الأزياء كيت موس إلى الماضي يُعيد "أحذاية البالية" إلى الصدارة في عالم الموضة

GMT 01:35 2019 الجمعة ,19 تموز / يوليو

أماكن يمكنك زيارة شواطئها والاستمتاع في الوقت نفسه
العرب اليوم - أماكن يمكنك زيارة شواطئها والاستمتاع في الوقت نفسه

GMT 01:26 2019 الجمعة ,19 تموز / يوليو

إليك أهم النصائح في كيفية اختيار أساسيات منزل العروس على الطرق المودرن
العرب اليوم - إليك أهم النصائح في كيفية اختيار أساسيات منزل العروس على الطرق المودرن

GMT 00:37 2019 الجمعة ,19 تموز / يوليو

السلطات الباكستانية توقف رئيس الوزراء السابق لتورطه في قضية فساد مع قطر
العرب اليوم - السلطات الباكستانية توقف رئيس الوزراء السابق لتورطه في قضية فساد مع قطر

GMT 01:51 2019 الجمعة ,19 تموز / يوليو

صور مسربة للإعلامي السعودي أحمد الشقيري تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي
العرب اليوم - صور مسربة للإعلامي السعودي أحمد الشقيري تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

GMT 00:50 2019 الخميس ,18 تموز / يوليو

كايلي جينر ترتدي بكيني أكبر منها عُمرًا بسعر باهظ
العرب اليوم - كايلي جينر ترتدي بكيني أكبر منها عُمرًا بسعر باهظ

GMT 04:09 2019 الخميس ,18 تموز / يوليو

السياح الصينيون يجمعون "الجواهر" من الشواطئ الروسية
العرب اليوم - السياح الصينيون يجمعون "الجواهر" من الشواطئ الروسية

GMT 01:52 2019 الخميس ,18 تموز / يوليو

المصابيح الأرضية تضيف لمسة مُميزة على الديكورات الداخلية لغرف المعيشة
العرب اليوم - المصابيح الأرضية تضيف لمسة مُميزة على الديكورات الداخلية لغرف المعيشة

GMT 09:52 2019 الخميس ,18 تموز / يوليو

العاهل الأردني يكشف عن أصعب المواقف التي مرّت منذ اعتلاء العرش
العرب اليوم - العاهل الأردني يكشف عن أصعب المواقف التي مرّت منذ اعتلاء العرش

GMT 00:09 2019 الخميس ,18 تموز / يوليو

سلطان الجابر يعتبر اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي 2020 تأكيد لريادتها
العرب اليوم - سلطان الجابر يعتبر اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي 2020 تأكيد لريادتها

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 11:07 2019 الخميس ,18 تموز / يوليو

ميّ العيدان تعلن وفاة والد السعودية رهف القنون
العرب اليوم - ميّ العيدان تعلن وفاة والد السعودية رهف القنون

GMT 21:53 2019 الأربعاء ,17 تموز / يوليو

حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة تثير الجدل على شاطئ الكاريبي في جامايكا
العرب اليوم - حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة تثير الجدل على شاطئ الكاريبي في جامايكا

GMT 10:31 2019 الجمعة ,12 تموز / يوليو

المولود الجديد وراء تغيب زوجة محمد صلاح عن "الكان"
العرب اليوم - المولود الجديد وراء تغيب زوجة محمد صلاح عن "الكان"

GMT 16:01 2019 الأربعاء ,10 تموز / يوليو

أول تعليق من أحمد فلوكس بشأن حقيقة طلاقه من هنا شيحة
العرب اليوم - أول تعليق من أحمد فلوكس بشأن حقيقة طلاقه من هنا شيحة

GMT 00:15 2019 الثلاثاء ,09 تموز / يوليو

تراجُع أرباح "المراعي" بنسبة 11.9% في2019
العرب اليوم - تراجُع أرباح "المراعي" بنسبة 11.9% في2019

GMT 18:46 2019 الأربعاء ,17 تموز / يوليو

سقوط زوجين خلال علاقة حميمية على النافذة من الدور التاسع
العرب اليوم - سقوط زوجين خلال علاقة حميمية على النافذة من الدور التاسع

GMT 16:44 2019 الأربعاء ,01 أيار / مايو

المكاسب المالية تسيطر عليك خلال هذا الشهر
العرب اليوم - المكاسب المالية تسيطر عليك خلال هذا الشهر

GMT 17:15 2017 الخميس ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

الفتيات ينافسن الشباب في استعمال " علكة الإثارة الجنسية "
العرب اليوم - الفتيات ينافسن الشباب في استعمال " علكة الإثارة الجنسية "

GMT 16:36 2019 الأربعاء ,01 أيار / مايو

النشاط والثقة يسيطران عليك خلال هذا الشهر
العرب اليوم - النشاط والثقة يسيطران عليك خلال هذا الشهر

GMT 14:30 2019 الجمعة ,11 كانون الثاني / يناير

"بالثوم" يمكنك علاج التهاب "المهبل" بأنواعه المختلفة
العرب اليوم - "بالثوم" يمكنك علاج التهاب "المهبل" بأنواعه المختلفة

GMT 22:29 2014 الإثنين ,01 أيلول / سبتمبر

فساتين اللون الأخضر البترولي من أكثر القطع التي تقتنيها المرأة
العرب اليوم - فساتين اللون الأخضر البترولي من أكثر القطع التي تقتنيها المرأة

GMT 21:35 2018 الأربعاء ,24 تشرين الأول / أكتوبر

أفكار مبتكرة لصنع طاولة جانبية في غرفة النوم
العرب اليوم - أفكار مبتكرة لصنع طاولة جانبية في غرفة النوم

GMT 23:03 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبر

رواية عمرها 65 سنة تحقق زيادة مليون دولار لدار نشر
العرب اليوم - رواية عمرها 65 سنة تحقق زيادة مليون دولار لدار نشر

GMT 07:58 2018 الأربعاء ,19 أيلول / سبتمبر

"كيا" تكشف النقاب عن الموديل الرياضي "GT" من سيارة "Ceed" تشرين الأوّل
العرب اليوم - "كيا" تكشف النقاب عن الموديل الرياضي "GT" من سيارة "Ceed" تشرين الأوّل

GMT 11:41 2018 الأربعاء ,01 آب / أغسطس

ظهور أول حالة انتحار بسبب لعبة "مومو" في الأرجنتين
العرب اليوم - ظهور أول حالة انتحار بسبب لعبة "مومو" في الأرجنتين

GMT 11:56 2018 الأربعاء ,14 شباط / فبراير

بهذه النصائح ارتدي السروال الجينز المناسب لشكل جسمك
العرب اليوم - بهذه النصائح ارتدي السروال الجينز المناسب لشكل جسمك

GMT 08:39 2018 الخميس ,13 أيلول / سبتمبر

"مرسيدس" تعلن عن سيارتها الجديدة " GLE 2019" بتصميم مختلف
العرب اليوم - "مرسيدس" تعلن عن سيارتها الجديدة " GLE 2019" بتصميم مختلف

GMT 09:50 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبر

مستخدمو "فيس بوك" يشتكون من وجود عطل فنى في الموقع
العرب اليوم - مستخدمو "فيس بوك" يشتكون من وجود عطل فنى في الموقع

GMT 04:52 2018 الإثنين ,18 حزيران / يونيو

سارة التونسية تُؤكّد أنّ المخرج خالد يوسف مَن قام باكتشافها
العرب اليوم - سارة التونسية تُؤكّد أنّ المخرج خالد يوسف مَن قام باكتشافها

GMT 07:23 2018 الأربعاء ,31 كانون الثاني / يناير

خمس روايات للكاتب الصحفي الراحل مصطفى أمين في المعرض
العرب اليوم - خمس روايات للكاتب الصحفي الراحل مصطفى أمين في المعرض

GMT 22:47 2018 السبت ,13 كانون الثاني / يناير

خطاب تؤكّد أنّها أعادت استخدام القماش القديم لتصميم عصري
العرب اليوم - خطاب تؤكّد أنّها أعادت استخدام القماش القديم لتصميم عصري

GMT 00:21 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبر

علي الذهب يعلن سبب انتصارات الحكومة اليمنية
العرب اليوم - علي الذهب يعلن سبب انتصارات الحكومة اليمنية

GMT 04:04 2017 الأربعاء ,04 تشرين الأول / أكتوبر

عصير الشمندر لا يساعد في تدفئة الجسم في أوقات البرد
العرب اليوم - عصير الشمندر لا يساعد في تدفئة الجسم في أوقات البرد

GMT 01:36 2017 الإثنين ,08 أيار / مايو

78% من النساء العاملات في تونس يعانين من الاستغلال الاقتصادي
العرب اليوم - 78% من النساء العاملات في تونس يعانين من الاستغلال الاقتصادي

GMT 11:17 2016 الأحد ,19 حزيران / يونيو

طائرة حربية سورية تسقط فوق ابنية سكنية في قرية كفربو قرب مطار حماة العسكري
العرب اليوم - طائرة حربية سورية تسقط فوق ابنية سكنية في قرية كفربو قرب مطار حماة العسكري

GMT 07:49 2016 الخميس ,14 إبريل / نيسان

جون وجنيفر "التوأم الصامت" أحبتا وكرهتا بعضهما البعض
العرب اليوم - جون وجنيفر "التوأم الصامت" أحبتا وكرهتا بعضهما البعض

GMT 03:49 2017 الثلاثاء ,27 حزيران / يونيو

الملكة ليتيزيا تتألق في حفلة توزيع جوائز في مدريد
العرب اليوم - الملكة ليتيزيا تتألق في حفلة توزيع جوائز في مدريد

GMT 06:22 2015 الجمعة ,20 آذار/ مارس

روزي هافينغتون تطرح تشكيلة راقية من الملابس الداخلية الأنيقة
العرب اليوم - روزي هافينغتون تطرح تشكيلة راقية من الملابس الداخلية الأنيقة
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab