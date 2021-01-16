الخارجية الإيرانية توجه تحذيرا للولايات المتحدة

قالت الخارجية الإيرانية اليوم السبت إنها سلمت الولايات المتحدة عبر السفارة السويسرية بطهران رسالة تحذرها فيها من أنها ستقدم شكوى ضدها إلى محكمة العدل الدولية.وأكدت الخارجية أن ذلك يأتي على خلفية إجراءات واشنطن ضد الدبلوماسيين الإيرانيين في المنظمات الدولية في الولايات المتحدة.