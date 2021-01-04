الخارجية الإيرانية تصرح تم احتجاز الناقلة الكورية الجنوبية بأمر قضائي لتلويثها المياه البحرية

علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده على احتجاز السفينة الكورية. وقال سعيد خطيب زاده: "حسب التقارير الأولية من السلطات المحلية، فإن الأمر تقني بحت، حيث تم توجيه السفينة إلى الشواطئ الإيرانية بأمر قضائي بسبب تلويثها المياه البحرية". وأضاف أن إيران كغيرها من الدول، حساسة لانتهاكات مماثلة لا سيما تلوث البيئة البحرية، لذا ستتعامل معها في إطار القانون. وأكد أن هذا الحادث ليس استثناءا ووقع في حالات سابقة مماثلة في إيران ومياه دول أخرى وهو أمر طبيعي.

وصرح الدبلوماسي الإيراني بأنه سيتم الإعلان عن معلومات إضافية لاحقا.