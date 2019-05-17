السعودية تحدد قيمة رسوم حصول الأجانب على الإقامة المميزة الدائمة والمؤقتة
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السعودية تحدد قيمة رسوم حصول الأجانب على "الإقامة المميزة" الدائمة والمؤقتة

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العرب اليوم - السعودية تحدد قيمة رسوم حصول الأجانب على "الإقامة المميزة" الدائمة والمؤقتة

السعودية
الرياض - العرب اليوم

فادت صحيفة "عكاظ" نقلا عن مصادر بأن رسوم خدمة الإقامة المميزة الجديدة ( المؤقتة) في المملكة ستحدد بنحو 100 ألف ريال سنويا، أي ما يقارب 27 ألف دولار.

ولفتت الصحيفة أيضا إلى أنه ستطرح خدمة تتيح الحصول على الإقامة المميزة بشكل دائم مقابل رسم يصل إلى 800 ألف ريال، وهو ما يعادل  حوالي 213 ألف دولار.

وقالت إن معلوماتها ترجح أن تتيح الإقامة المميزة، الفرصة للراغبين من أصحاب جميع الجنسيات التي ترتبط بلدانهم بعلاقات مع المملكة بالإقامة الدائمة أو المؤقتة، التي "ستضمن العديد من المميزات، والاستفادة من خدمات عدة تقدم لهم ولعائلاتهم. ويتوقع أن تعمل الجهات المختصة على منح عدد من الكفاءات المميزين، خصوصا في التخصصات النادرة، إقامة مميزة، وذلك للاستفادة منهم".

 وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن هذه النظام الجديد "يهدف إلى منح المستفيدين منه فرصة التمتع بخدمات تقدم للمواطن كامتلاك العقار، والانتفاع منه من خلال الاستئجار، وخدمات التعليم، والصحة، وجميع المرافق، وفق الأنظمة المرعية في السعودية ".

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السعودية تحدد قيمة رسوم حصول الأجانب على الإقامة المميزة الدائمة والمؤقتة السعودية تحدد قيمة رسوم حصول الأجانب على الإقامة المميزة الدائمة والمؤقتة



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السعودية تحدد قيمة رسوم حصول الأجانب على الإقامة المميزة الدائمة والمؤقتة السعودية تحدد قيمة رسوم حصول الأجانب على الإقامة المميزة الدائمة والمؤقتة



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