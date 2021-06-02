حريق كبير قرب مصفاة نفطية جنوب العاصمة طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن حريقا كبيرا اندلع في جنوب العاصمة طهران، في منطقة تقع فيه مصفاة نفطية.وتداول نشطاء في مواقع التواصل ووسائل إعلام لقطات تظهر عمود دخان كثيفا يتصاعد فوق مصفاة نفط طهران، دون أن يتضم ما إذا كان الحريق اندلع داخل المصفاة أو قربها.

يتبع..