الأمن التونسي يوقف شخصاً يحمل سلاحاً نارياً حاول مهاجمة وزارة الداخلية
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الأمن التونسي يوقف شخصاً يحمل سلاحاً نارياً حاول مهاجمة وزارة الداخلية

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العرب اليوم - الأمن التونسي يوقف شخصاً يحمل سلاحاً نارياً حاول مهاجمة وزارة الداخلية

الأمن التونسي
تونس ـ العرب اليوم

 أوقف الأمن التونسي، مساء الجمعة، شخصاً يحمل سلاحاً نارياً حاول مهاجمة وزارة الداخلية التونسية وسط استنفار أمني كثيف في محيطها.

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الأمن التونسي يوقف شخصاً يحمل سلاحاً نارياً حاول مهاجمة وزارة الداخلية الأمن التونسي يوقف شخصاً يحمل سلاحاً نارياً حاول مهاجمة وزارة الداخلية



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