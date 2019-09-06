الناقلة الإيرانية أدريان داريا1 أفرغت حمولتها النفطية في ميناء سوري

أفادت وسائل إعلام بأن الناقلة الإيرانية "أدريان داريا 1" المفرج عنها في جبل طارق الشهر الماضي أفرغت حمولتها من النفط الخام في ميناء سوري.

ونقل موقع "ميدل إيست آي" الذي يتخذ من لندن مقرا لها ويحظى بتمويل قطري، اليوم الجمعة عن مصادر خاصة به قولها إن 55% من شحنة الناقلة التي تقدر بـ2.1 مليون برمين من النفط الخام تم إفراغه الليلة الماضية.