الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على الناقلة الإيرانية المفرج عنها وقبطانها

أعلنت الخزانة الأمريكية عن اتخاذها إجراءات عقابية ضد الناقلة الإيرانية "أدريان داريا-1" المفرج عنها في جبل طارق، بدعوى نقلها النفط الخام لصالح "الحرس الثوري" الإيراني.

وأكدت في بيان أصدرته أمس الجمعة أن "فيلق القدس" في "الحرس الثوري" هو المستفيد النهائي من نقل السفينة 2.1 مليون برميل من النفط الخام، مضيفة أنها أدرجت الناقلة على القائمة السوداء لـ"الممتلكات المجمدة" بموجب أمر تنفيذي موجه ضد "الإرهابيين ومن يدعم الإرهاب"، كما فرضت عقوبات أيضا على قبطان السفينة أخيليش كومار.