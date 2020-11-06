الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل
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الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل

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العرب اليوم - الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل

وزارة الخزانة الأمريكية
واشنطن - العرب اليوم

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات اقتصادية على وزير الخارجية اللبناني السابق ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.

يتبع...

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الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل



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