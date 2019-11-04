مكتب نتنياهو يعلن أن الأردن سيعيد سفيره إلى إسرائيل بعد أيام قليلة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن السلطات الأردنية ستعيد سفير المملكة إلى إسرائيل خلال أيام قليلة بعد إطلاق تل أبيب سراح مواطنين اثنين معتقلين من الأردن.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان أصدره اليوم الاثنين: "سيعيد الأردن خلال الأيام القليلة المقبلة سفيره إلى إسرائيل وذلك بعد أن اتفق البلدان على تحويل المواطنين الأردنيين الاثنين المعتقلين في إسرائيل إلى مسؤولية الأجهزة الأمنية الأردنية".

وأوضح البيان أن رئيس "الشاباك" اتفق مع نظيره الأردني على التدابير الأمنية التي تتعلق بالإفراج عن المواطنين الأردنين الاثنين.

وختم مكتب نتنياهو بالقول: "تعتبر دولة إسرائيل علاقاتها مع الأردن حجر الأساس في استقرار الشرق الأوسط وهي ستواصل العمل على صون أمن المنطقة".

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