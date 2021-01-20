إغلاق الطرقات المؤدية إلى البيت الأبيض ضمن الإجراءات الأمنية المرافقة لتنصيب بايدن
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إغلاق الطرقات المؤدية إلى البيت الأبيض ضمن الإجراءات الأمنية المرافقة لتنصيب بايدن

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العرب اليوم - إغلاق الطرقات المؤدية إلى البيت الأبيض ضمن الإجراءات الأمنية المرافقة لتنصيب بايدن

البيت الأبيض
واشنطن - العرب اليوم

إغلاق الطرقات المؤدية إلى البيت الأبيض ضمن الإجراءات الأمنية المرافقة لتنصيب بايدن

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إغلاق الطرقات المؤدية إلى البيت الأبيض ضمن الإجراءات الأمنية المرافقة لتنصيب بايدن إغلاق الطرقات المؤدية إلى البيت الأبيض ضمن الإجراءات الأمنية المرافقة لتنصيب بايدن



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