بريطانيا تسجل ارتفاعا حادا للإصابات اليومية بكورونا
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بريطانيا تسجل ارتفاعا حادا للإصابات اليومية بكورونا

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العرب اليوم - بريطانيا تسجل ارتفاعا حادا للإصابات اليومية بكورونا

فيروس كورونا المستجد
لندن ـ العرب اليوم

سجلت بريطانيا، الثلاثاء، ارتفاعا حادا للإصابات اليومية بفيروس كورونا، حيث تم رصد 4926 حالة جديدة مقابل 4368 في إحصائية أمس الاثنين.

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بريطانيا تسجل ارتفاعا حادا للإصابات اليومية بكورونا بريطانيا تسجل ارتفاعا حادا للإصابات اليومية بكورونا



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