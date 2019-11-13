جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن أن إحدى طائراته استهدفت ناشطا من حركة الجهاد في شمال قطاع غزة
آخر تحديث GMT17:09:11
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن أن إحدى طائراته استهدفت ناشطا من حركة الجهاد في شمال قطاع غزة

العرب اليوم -

العرب اليوم - جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن أن إحدى طائراته استهدفت ناشطا من حركة الجهاد في شمال قطاع غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بغارة جوية
غزة - العرب اليوم

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن أن إحدى طائراته استهدفت ناشطا من حركة الجهاد في شمال قطاع غزة

 

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن أن إحدى طائراته استهدفت ناشطا من حركة الجهاد في شمال قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن أن إحدى طائراته استهدفت ناشطا من حركة الجهاد في شمال قطاع غزة



أخبار ذات صلة

GMT 17:04 2019 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

انتخاب راشد الغنوشي رئيسا للبرلمان التونسي
العرب اليوم - انتخاب راشد الغنوشي رئيسا للبرلمان التونسي

GMT 16:41 2019 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

بوتين يصل إلى البرازيل لحضور قمة مجموعة "بريكس"
العرب اليوم - بوتين يصل إلى البرازيل لحضور قمة مجموعة "بريكس"

GMT 15:38 2019 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

في بيان لهاحركة حمــاس الاحتلال سيدفع ثمن حماقاته ودخوله في مقامرة غير محسوبة العواقب، ولن نسمح له بفرض معادلاته وسياساته على شعبنا
العرب اليوم - في بيان لهاحركة حمــاس الاحتلال سيدفع ثمن حماقاته ودخوله في مقامرة غير محسوبة العواقب، ولن نسمح له بفرض معادلاته وسياساته على شعبنا

GMT 15:19 2019 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد يرحب بزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ويصف العلاقات بين البلدين بالتاريخية والاستراتيجية
العرب اليوم - ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد يرحب بزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ويصف العلاقات بين البلدين بالتاريخية والاستراتيجية

GMT 15:14 2019 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

مقتل فلسطيني وإصابة آخر في غارة إسرائيلية استهدفتهما بمدينة غزة
العرب اليوم - مقتل فلسطيني وإصابة آخر في غارة إسرائيلية استهدفتهما بمدينة غزة

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

بقيادة كيم التي اختارت فستان فينتاج بحمّالات السباغيتي

ظهور لافت لعائلة "كارداشيان" في حفل "بيبول تشويس"

لوس أنجلوس ـ رولا عيسى

أقيم في السّاعات الأولى من صباح يوم الإثنين حفل توزيع جوائز الـ "People's Choice Awards" لـ عام 2019 في لوس أنجلوس، وحضر هذا الحدث نخبة من أشهر نجمات هوليوود ونجمات وسائل التواصل الاجتماعيّ، وشخصيات تلفزيون الواقع، وكالعادة دائمًا أطلّت علينا النّجمات بأبهى الإطلالات وأجملهنّ. وفازت النجمة جوين ستيفاني بجائزة "أيقونة الموضة" في الحفل، حيث ظهرت على السّجّادة الحمراء مرتدية فستانًا فخمًا من تصميم "فيرا وانغ" تميّز بصورته الهندسيّة الدراماتيكيّة وذيل طويل، جاء باللون الأبيض ونسّقته مع قفّازات مخمليّة سوداء تصل فوق الكوع، وجوارب مشبّكة طويلة، وزوج من البوت العالي حتى الفخذ. لكنّها لم تكن الوحيدة التي لفتت الأنظار في الحفل، حيث حضرت عضوات عائلة كارداشيان الحفل بقيادةكيم كاردشيان التي اختارت فستان فينتاج بحمّالات السب...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:27 2019 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

حذاء "جيمي شو" الجديد ينجح في اقتحام خزانات أشهر النجمات
العرب اليوم - حذاء "جيمي شو" الجديد ينجح في اقتحام خزانات أشهر النجمات

GMT 03:56 2019 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

مجموعة من أفضل وأرخص وجهات السفر في يناير 2020
العرب اليوم - مجموعة من أفضل وأرخص وجهات السفر في يناير 2020

GMT 01:37 2019 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

غرف نوم للشباب بسريرين تصاميم رائعة تناسب ديكورات عام 2020
العرب اليوم - غرف نوم للشباب بسريرين تصاميم رائعة تناسب ديكورات عام 2020

GMT 02:12 2019 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

ترامب يتحدث عن الرجل الثالث في ترتيب القيادة بعد أبو بكر البغدادي
العرب اليوم - ترامب يتحدث عن الرجل الثالث في ترتيب القيادة بعد أبو بكر البغدادي

GMT 03:17 2019 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

تركي آل الشيخ يوجّه تحذيرا "شديد اللهجة" للإعلاميّة منى أبو سليمان
العرب اليوم - تركي آل الشيخ يوجّه تحذيرا "شديد اللهجة" للإعلاميّة منى أبو سليمان

GMT 04:05 2019 الثلاثاء ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرفي على صيحةُ البنطلونات غير المتوقّعة التي تعتمدها الأنيقات حاليًا
العرب اليوم - تعرفي على صيحةُ البنطلونات غير المتوقّعة التي تعتمدها الأنيقات حاليًا

GMT 02:30 2019 الثلاثاء ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

8 وجهات سياحية رخيصة في الشتاء منها دبي وجزر الكناري
العرب اليوم - 8 وجهات سياحية رخيصة في الشتاء منها دبي وجزر الكناري

GMT 03:15 2019 الثلاثاء ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

"جوتن" تحتفل بصيحات ألوان ديكورات 2020 لتساعدك على انتقاء ما يناسبك
العرب اليوم - "جوتن" تحتفل بصيحات ألوان ديكورات 2020 لتساعدك على انتقاء ما يناسبك

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 20:04 2019 السبت ,12 تشرين الأول / أكتوبر

علماء يأملون خلال عقد اكتشاف كوكب شبيه بالأرض
العرب اليوم - علماء يأملون خلال عقد اكتشاف كوكب شبيه بالأرض

GMT 06:35 2019 الإثنين ,01 تموز / يوليو

تنتظرك نجاحات مميزة خلال هذا الشهر
العرب اليوم - تنتظرك نجاحات مميزة خلال هذا الشهر

GMT 15:52 2019 الأربعاء ,01 أيار / مايو

شهر عابقاً بالأحداث المتلاحقة والمناخ المتوتر
العرب اليوم - شهر عابقاً بالأحداث المتلاحقة والمناخ المتوتر

GMT 07:09 2019 الإثنين ,01 تموز / يوليو

تنتظرك أمور إيجابية خلال هذا الشهر
العرب اليوم - تنتظرك أمور إيجابية خلال هذا الشهر

GMT 21:12 2017 الأربعاء ,29 آذار/ مارس

أبرز المسلسلات الصعيدية المحفورة في تاريخ الدراما المصرية
العرب اليوم - أبرز المسلسلات الصعيدية المحفورة في تاريخ الدراما المصرية

GMT 01:16 2018 الجمعة ,12 كانون الثاني / يناير

امرأة برج الجدي تسعى إلى النجاح ولديها قدرة عالية على التحكّم في نفسها
العرب اليوم - امرأة برج الجدي تسعى إلى النجاح ولديها قدرة عالية على التحكّم في نفسها

GMT 02:09 2018 الإثنين ,20 آب / أغسطس

نجلاء الشرشابي تكشف أسرار مسيرتها وبداياتها مع أدوات الأطفال
العرب اليوم - نجلاء الشرشابي تكشف أسرار مسيرتها وبداياتها مع أدوات الأطفال

GMT 01:14 2015 الإثنين ,22 حزيران / يونيو

العثيم مول الدمام يشهد تدشين مشروع "الطرد الخيري"
العرب اليوم - العثيم مول الدمام يشهد تدشين مشروع "الطرد الخيري"

GMT 13:09 2019 السبت ,05 كانون الثاني / يناير

روغوزين يُعلن أن روسيا بصدد إطلاق أثقل صاروخ فضائي
العرب اليوم - روغوزين يُعلن أن روسيا بصدد إطلاق أثقل صاروخ فضائي

GMT 11:28 2013 الإثنين ,29 تموز / يوليو

المستشار حاتم بجاتو يعود إلى منصبه في القضاء
العرب اليوم - المستشار حاتم بجاتو يعود إلى منصبه في القضاء

GMT 11:01 2017 الثلاثاء ,30 أيار / مايو

مسلمون في أندونيسيا يستخدمون السحر لحل الخلافات بينهم
العرب اليوم - مسلمون في أندونيسيا يستخدمون السحر لحل الخلافات بينهم

GMT 07:33 2019 الإثنين ,14 تشرين الأول / أكتوبر

السعودية تعلن تأسيس مسرّعة أعمال حكومية لدعم تطوير الألعاب الإلكترونية
العرب اليوم - السعودية تعلن تأسيس مسرّعة أعمال حكومية لدعم تطوير الألعاب الإلكترونية

GMT 13:28 2017 الخميس ,03 آب / أغسطس

قانون للتواصل الاجتماعي
العرب اليوم - قانون للتواصل الاجتماعي

GMT 01:23 2016 الخميس ,25 آب / أغسطس

"طريق مولهولاند" أفضل فيلم في هذا القرن في استفتاء "بي بي سي"
العرب اليوم - "طريق مولهولاند" أفضل فيلم في هذا القرن في استفتاء "بي بي سي"

GMT 21:24 2018 السبت ,23 حزيران / يونيو

التهاب الحلق أبرز الأمراض التي يعالجها الزبيب
العرب اليوم - التهاب الحلق أبرز الأمراض التي يعالجها الزبيب

GMT 20:49 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / يناير

إسعاد يونس تستضيف البابا تواضروس في "صاحبة السعادة".. الأحد
العرب اليوم - إسعاد يونس تستضيف البابا تواضروس في "صاحبة السعادة".. الأحد

GMT 10:36 2017 الخميس ,09 تشرين الثاني / نوفمبر

رواية "أمنيتي أن أقتل رجلًا" تتصدَر مبيعات معرض الشارقة للكتاب
العرب اليوم - رواية "أمنيتي أن أقتل رجلًا" تتصدَر مبيعات معرض الشارقة للكتاب

GMT 11:08 2015 الجمعة ,07 آب / أغسطس

"النجمة دانا جبر" تتعرض للقرصنة بنشر صورة عارية
العرب اليوم - "النجمة دانا جبر" تتعرض للقرصنة بنشر صورة عارية
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab