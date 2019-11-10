قوات الاحتلال الاسرائيلية تعتقل فلسطينيًا من بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابا فلسطينيا من مدينة بيت لحم، وأفادت مصادر أمنية في بيت لحم ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أمير سمير خميس ، من حي وادي شاهين وسط بيت لحم، بعد أن داهمت منزل والده وفتشته.