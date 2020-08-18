إقالة وزير الدفاع الإثيوبى بعد خلافاته مع أبى أحمد

ووفقا لبوابة "العين الإخبارية"، يعد هذا التعديل الثانى لرئيس الوزراء الإثيوبى منذ توليه منصبه فى أبريل 2018، حيث كان آخر تعديل له فى أبريل العام الماضى وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبى تعيين قنأ يادتا، وزيرًا للدفاع الإثيوبى، خلفًا لليما ميجيرسا، الذى خضع للإقامة الجبرية منذ أيام، حسبما أفادت تقارير إعلامية محلية منذ يوم 13 أغسطس الجارى.