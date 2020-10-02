مساعد رئيس أذربيجان للشؤون الخارجية يُصرح بأن القوات الأرمنية بدأت الهجوم عليهم

قال مساعد رئيس أذربيجان للشؤون الخارجية إن القوات الأرمنية بدأت الهجوم على بلاده أولا، مشيرا إلى أن باكو لم تبدأ الاعتداء.