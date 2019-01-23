إخضاع مختطف الطائرة الروسية لفحص يقيم قواه العقلية

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، إخضاع الروسي بافيل شابوفالوف -41 عاماً- الذي حاول اختطاف طائرة تابعة لشركة "إيروفلوت"، إلى فحص يقيم قواه العقلية. وأاوضحت الناطقة الرسمية باسم اللجنة، سفيتلانا بيترينكو، ان الفحص الطبي لم يظهر أي أثر لمخدرات أو أدوية تؤثر على الصحة العقلية أو كحول، لكن نظراً لسلوكه غير الطبيعي على الطائرة وجسامة الجريمة التي ارتكبها.. سيتم إخضاعه لفحص قواه العقلية.

ووجه الإتهام لشابوفالوف، بمحاولة إختطاف الطائرة، والتهديد بإستخدام العنف، بموجب المادة 211 من القانون الجنائي الروسي. وكانت طائرة "إيروفلوت" الرحلة رقم "إس.يو.1515"، في طريقها من مدينة سورجوت السيبيرية إلى موسكو، قد غيرت مسارها بعد 15 دقيقة من إقلاعها، وزعم مختطف الطائرة أن بحوزته أسلحة، وحاول إقتحام قمرة القيادة، طالباً تغيير مسار الرحلة، وغير قائد الطائرة مسارها، لتهبط في مدينة خانتي - مانسيسك؛ حيث تم إلقاء القبض عليه.