أعلنت أحزاب المعارضة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنها اتفقت على العمل معا من أجل محاولة منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

واستضاف زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيريمي كوربين، محادثات مع الحزب الوطني الاسكتلندي والليبراليين الديمقراطيين وحزب الخضر والمجموعة المستقلة من أجل التغيير، لمناقشة التكتيكات لمنع خروج لندن من الاتحاد بدون اتفاق.