مقتل شخصين جراء هجوم مسلح في البصرة بالعراق

أعلن مصدر أمنى عراقى اليوم الأربعاء، مقتل شخصين بهجوم مسلح فى محافظة البصرة.

وقال المصدر - في تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن " مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه سيارة مدنية بالقرب من سكة القطار ضمن مفرق الظويهرات فى قضاء الزبير بمحافظة البصرة مما أسفر عن مقتل شخصين.

وكان مصدر أمني عراقي قد أعلن أمس الاثنين، مقتل شخص وإصابة آخر جراء هجوم مسلح في محافظة دهوك