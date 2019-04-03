الجيش اللبناني يتسلم مساعدات عسكرية أميركية

أعلن الجيش اللبناني، الأربعاء، عن تسلمه دفعة جديدة من المساعدات الأميركية المخصصة لتسليحه ودعمه، تبلغ قيمتها نحو 11 مليون دولار.

وأفاد الجيش اللبناني بأنه تم تسلم بمطار رفيق الحريري الدولي 6 طائرات من دون طيار لصالح القوات الجوية، بلغت قيمتها 11 مليون دولار.

وكانت الولايات المتحدة قد سلمت الجيش اللبناني في فبراير الماضي صواريخ ذكية موجهة بالليزر تزيد قيمتها على 16 مليون دولار .

من جانبها أكدت السفارة الأميركية في بيروت "التزامها القوي والراسخ تجاه المؤسسة العسكرية اللبنانية".

وأمدت واشنطن الجيش اللبناني بمساعدات بأكثر من 2.3 مليار دولار منذ عام 2005 ضمن برنامج يهدف لدعمه.