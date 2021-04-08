واشنطن تطالب دول أزمة سد النهضة بتجنب أي خطوات أحادية

دعت الخارجية الأمريكية، مصر والسودان وإثيوبيا، إلى تجنب الخطوات الأحادية في أزمة سد النهضة وحثت الخارجية الأمريكية الأطراف الثالثة إلى مواصلة التفاوض حتى التوصل إلى حل.