عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال وقالت مصادر محلية إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الاقصى المبارك، بشكل شبه يومي، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه، كما هو الحال في المسجد الابراهيمي في الخليل.