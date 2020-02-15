لافروف روسيا تؤكد على الحل السلمي للأزمة السورية استنادا لتفاهمات أستانا وقرارات الأمم المتحدة
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لافروف "روسيا تؤكد على الحل السلمي للأزمة السورية استنادا لتفاهمات أستانا وقرارات الأمم المتحدة"

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العرب اليوم - لافروف "روسيا تؤكد على الحل السلمي للأزمة السورية استنادا لتفاهمات أستانا وقرارات الأمم المتحدة"

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
موسكو ـ العرب اليوم

لافروف "روسيا تؤكد على الحل السلمي للأزمة السورية استنادا لتفاهمات أستانا وقرارات الأمم المتحدة"

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لافروف روسيا تؤكد على الحل السلمي للأزمة السورية استنادا لتفاهمات أستانا وقرارات الأمم المتحدة لافروف روسيا تؤكد على الحل السلمي للأزمة السورية استنادا لتفاهمات أستانا وقرارات الأمم المتحدة



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لم تقتصر الأنظار على منصة عرض أزياء المصمم مايكل كورس ضمن أسبوع الموضة في نيويورك، لأن النجمات اللواتي حضرن الصفوف الأمامية شكّلن جزءا لا يتجزأ من العرض بإطلالاتهنّ الأنيقة، وعلى رأسهن بلايك لايفلي وبيلا حديد.بلايك ذكّرتنا من خلال اللوك الذي إختارته، بإطلالاتها خلال ترويجها لفيلم A Simple Favor حين كانت تتألق بالبدلات الأنيقة. هذه المرّة نسّقت سروال أسود بقصة الأرجل العريضة مع قميص أبيض وجيليه بنقشة المربعات، وكلها من مجموعة Resort 2020 للمصمم مايكل كورس. وأكملت بلايك اللوك بحقيبة باللونين الأبيض والأسود، فيما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل مع التموجات العريضة.أما بعد العرض، فقد لفتتنا إطلالة عارضة الأزياء بيلا حديد العصرية، التي تألقت بسروال من قماش الجلد باللون الزيتي تميّز بخصره العالي وقصة الأرجل الواسعة، وأكملت اللوك بكروب توب...المزيد

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