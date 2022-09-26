أردوغان يُصرح لا يمكن نسيان ما قامت به اليونان من مجازر جماعية وستدفع ثمن استفزازاتها عاجلا أم آجلا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، إنه "لا يمكن نسيان ما قامت به اليونان من مجازر جماعية"، مؤكدا أنها "ستدفع ثمن استفزازاتها عاجلا أم آجلا".