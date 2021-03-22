الحكومة اليمنية ترحب بالمبادرة السعودية لوقف إطلاق النار الشامل

أعلن الحكومة اليمنية، الاثنين، ترحيبها بمبادرة السعودية لوقف إطلاق النار الشامل في اليمن، وفتح مطار صنعاء لعدد من الوجهات واستكمال اتفاق ستوكهولم.وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية في بيان، إن المبادرة تمثل "ذات الموقف الذي عبرت عنه حكومة الجمهورية اليمنية مع كل نداءات السلام، وفي كل محطات التفاوض حرصاً منها على التخفيف من المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب