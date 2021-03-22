السعودية تعلن رفضها للتدخل الإيراني في اليمن

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في مؤتمر صحافي، الاثنين، إن المملكة ترفض التدخل الإيراني في اليمن، مشيراً إلى أن مبادرتها لإنهاء الأزمة تتضمن إعادة إطلاق المحادثات السياسية بين الفرقاء اليمنيين.