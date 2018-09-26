الأمم المتحدة تحذر من نشوب حرب جديدة في غزة

يقول مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط إن غزة على شفا حرب أخرى بين حركة المقاومة الإسلامية، حماس، وإسرائيل، وإن التوتر يتزايد في الضفة الغربية المحتلة بشأن قرية خان الأحمر الفلسطينية، التي تريد إسرائيل تدميرها.

وقال نيكولاي ملادينوف لبي بي سي إن "الوضع على الأرض يتدهور بسرعة. والتوتر في الضفة الغربية وغزة كلتيهما يزداد".

وأضاف أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، "يخشى من أن تكون استراتيجيته كلها الرامية إلى إنشاء دولة فلسطينية من خلال المفاوضات أصبحت مهددة، وربما قوضت، وهذا خطير جدا".

وقال ملادينوف إن أي خطة سلام جديدة من الولايات المتحدة يجب أن تحظى بإجماع دولي، من أجل أن يشارك فيها الجانبان مشاركة فعالة.