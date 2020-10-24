الرئيس الجزائري يتحدث عن وضعه الصحي بعد خضوعه للحجر

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إنه "بخير وعافية"، بعد إعلان الرئاسة الجزائرية دخوله الحجر الصحي إثر ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا لدى العديد من كبار المسؤولين في البلاد.