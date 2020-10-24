الرئاسة الجزائرية تعلن أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يدخل الحجر الصحي

أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية بأن رئيس البلاد عبد المجيد تبون دخل الحجر الصحي لمدة خمسة أيام، بعد تشخيص حالات إصابة بفيروس كورونا بين مسؤولين بالرئاسة وأعضاء الحكومة.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان مقتضب نشرته على صفحتها في "فيسبوك" أن الطاقم الطبي الخاص بها نصح تبون بمباشرة حجر صحي طوعي لمدة خمسة أيام اعتبارا من اليوم، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي "بعدما تبين أن العديد من الإطارات السامية برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة قد ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا".ولم يكشف البيان عن أسماء المسؤولين في الرئاسة والحكومة الذين ظهرت لديهم أعراض الإصابة.