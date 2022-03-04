ارتفاع ضحايا هجوم انتحاري استهدف مسجداً في بيشاور الباكستانية إلى 56 قتيلاً

ارتفعت حصيلة ضحايا هجوم انتحاري استهدف مسجد كوتشا ريسالدار الشيعي في مدينة بيشاور في شمال غرب باكستان اليوم الجمعة، إلى 56 قتيلا وقال الناطق باسم مستشفى "ليدي ريدينغ" في بيشاور، محمد عاصم خان، إن الهجوم أسفر حتى الآن بالمجموع عن مقتل 56 شخصا وإصابة 194 آخرين بجروح، من بينهم 50 مصابا حالاتهم حرجة وقال شهود عيان إن ما لا يقل عن 150 مصليا كانوا داخل المسجد وقت الانفجار ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الانفجار، لكن تنظيم "داعش" وجماعة "طالبان" الباكستانية المتشددة نفذا سابقا هجمات مماثلة في المنطقة الواقعة بالقرب من الحدود مع أفغانستان المجاورة.