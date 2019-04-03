إسرائيل تستعيد رفات جندي مفقود منذ 37 عام

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الكولونيل جوناثان كونريكوس، الأربعاء، استعادة إسرائيل لرفات جندي فقد منذ اجتياحها للبنان في صيف 1982.

وصرح كونريكوس في مؤتمر صحفي، أن رفات الجندي زخاري بوميل المولود في الولايات المتحدة والذي فقد منذ معركة السلطان يعقوب، بات في إسرائيل، من دون أن يكشف أي تفاصيل عن كيفية استعادة هذا الرفات، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وأشار بيان للجيش الإسرائيلي أن جهاز الاستخبارات أشرف على عمليات تهدف للعثور على مفقودي المعركة المذكورة، مضيفا أن الجيش ملتزم بمواصلة الجهود للعثور على جميع مفقودي جيش الدفاع وأولئك الذين لا يعرف مكان دفنهم.