الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي يجدد انتهاكه للأجواء اللبنانية

اود الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي انتهاكه للأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية المكثفة التي ينفذها فوق المدن والقرى اللبنانية.وأفاد الجيش اللبناني في بيان اليوم ، أنه تم تسجيل خرقين جويين من قبل طائرات استطلاع تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي تخلّلها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب اللبناني ، مشيراً إلى أنه تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.