تلفزيون ميانمار يعلن فصل سفير البلاد في الأمم المتحدة

أعلن التلفزيون الرسمي في ميانمار، فصل سفير البلاد في الأمم المتحدة، وذلك بالتزامن مع احتجاجات تشهدها البلاد مناهضة لاستيلاء الجيش على السلطة، قبل أسابيع.