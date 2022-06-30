اندلاع حريق كبير في مخيم للنازحين شمالي العراق

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الخميس، بأن حريقا كبيرا اندلع في مخيم للنازحين شمالي البلاد. وذكر مراسلنا، أن حريقا اندلع في مخيم (باجد كندال) في مدينة زاخو بإقليم كردستان، الذي يأوي نازحين إيزيديين وأضاف، أن الحريق التهم نحو 22 خيمة، ولا معلومات عن خسائر بشرية.