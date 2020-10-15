إسرائيل تصادق على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية
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إسرائيل تصادق على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية

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العرب اليوم - إسرائيل تصادق على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية

غزة _ العرب اليوم

 أكدت حركة "سلام الآن" الحقوقية أن الحكومة الإسرائيلية صادقت اليوم الخميس على بناء نحو 2.7 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وارتفع بذلك إجمالي عدد الوحدات الاستيطانية التي وافقت لجنة التخطيط العليا للإدارة المدنية الإسرائيلية (التابعة لوزارة الدفاع) على بنائها خلال اليومين الماضيين إلى 4948.

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المصدر: RT

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إسرائيل تصادق على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية إسرائيل تصادق على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية



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