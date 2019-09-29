تجدد الاحتجاجات في لبنان وسط انتشار أمني مكثف

تجمع حشد من المواطنين اللبنانيين في ساحتي الشهداء ورياض الصلح في بيروت، تلبية لدعوات أطلقها نشطاء التواصل الاجتماعي رافضة للأزمات الاقتصادية التي يعيشها لبنان، وخصوصا أزمة الدولار.