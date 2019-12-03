ترامب يعترف لدينا خلافات بسيطة مع فرنسا وسنعمل على حلها

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، على وجود بعض الخلافات مع فرنسا، مشيرا إلى عمل بلاده لحل هذه الخلافات.

وقال الرئيس الأمريكي، إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" سيزداد قوة.

فيما صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه سيسعى من أجل إيجاد حلول للقضايا العالقة مع الولايات المتحدة.

وشدد خلال اجتماع الناتو على ضرورة عمل دول الحلف على مواجهة الإرهاب معا.

ولوح الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية على المنتجات الفرنسية، وذلك ردا على فرض باريس ضريبة الخدمات الرقمية على شركات التكنولوجيا الأمريكية.

واتهمت فرنسا الولايات المتحدة الأمريكية، بالتراجع عن اتفاقية كانت تهدف إلى التوصل إلى حل دولي لفرض ضريبة على الشركات الكبرى التي تقدم الخدمات الرقمية.